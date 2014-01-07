全球金市：金价升至近三周高点，受股市走软及中国实货金买需强劲支撑

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“上周黄金展现的韧性令我们相当意外，但认为其上行持久力将是有限的，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
Meir表示，美国缩减刺激政策、美元可能走强、低通胀和上市交易基金(ETF)资金外流，均将冲击金价。这些因素导致2013年金价挫跌，此前连涨12年。
0721GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,241.45美元，距离三周高位1,248.30美元不远。
“我们认为金价可能在震荡交投中横盘整理，”汇丰分析师在报告中称。“投资需求仍然低迷，但实货消费正面。”
投资者受到实货市场的买兴鼓舞，购买大国中国和印度的需求前景乐观。
上海金交所纯度99.99%的黄金 较伦敦金价溢价持稳于每盎司20美元上方。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1241.45 3.85 0.31
现货银 20.12 -0.03 -0.15
现货铂金 1413.49 0.74 0.05
现货钯金 734.5 -0.75 -0.1
COMEX期金 1240.7 2.7 0.22
COMEX期银 20.17 0.06 0.33
汇率
欧元/美元 1.3625
美元指数 80.734
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼；审校 田建华)
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