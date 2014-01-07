全球金市：金价升至近三周高点，受股市走软及中国实货金买需强劲支撑

“上周黄金展现的韧性令我们相当意外，但认为其上行持久力将是有限的，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

Meir表示，美国缩减刺激政策、美元可能走强、低通胀和上市交易基金(ETF)资金外流，均将冲击金价。这些因素导致2013年金价挫跌，此前连涨12年。

0721GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,241.45美元，距离三周高位1,248.30美元不远。

“我们认为金价可能在震荡交投中横盘整理，”汇丰分析师在报告中称。“投资需求仍然低迷，但实货消费正面。”

投资者受到实货市场的买兴鼓舞，购买大国中国和印度的需求前景乐观。

上海金交所纯度99.99%的黄金 较伦敦金价溢价持稳于每盎司20美元上方。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1241.45 3.85 0.31

现货银 20.12 -0.03 -0.15

现货铂金 1413.49 0.74 0.05

现货钯金 734.5 -0.75 -0.1

COMEX期金 1240.7 2.7 0.22

COMEX期银 20.17 0.06 0.33

汇率

欧元/美元 1.3625

美元指数 80.734

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金