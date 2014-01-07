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市场报道 | 2014年 1月 7日 星期二 15:52 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑：若欧元区CPI逊于预期，欧元或跌至0.8290

0743 GMT

* 若欧元区12月消费者物价指数(CPI)逊于预期，欧元或受挫

* CPI预估值0.8/0.9%，11月为0.9%；数据于0900GMT出炉

* 10月欧元区CPI为0.7%，导致欧洲央行11月7日意外降息

* 欧元/英镑支撑位在0.8290(周一伦敦低点)、0.8280、0.8270和0.8250

* 卖单埋在0.8330(0.8332为周一高点，此前英国服务业PMI低于预估)(完)

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(编译 朱晓军；审校 高琦)
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