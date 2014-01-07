《汇市简讯》欧元/英镑：若欧元区CPI逊于预期，欧元或跌至0.8290

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
0743 GMT
* 若欧元区12月消费者物价指数(CPI)逊于预期，欧元或受挫
* CPI预估值0.8/0.9%，11月为0.9%；数据于0900GMT出炉
* 10月欧元区CPI为0.7%，导致欧洲央行11月7日意外降息
* 欧元/英镑支撑位在0.8290(周一伦敦低点)、0.8280、0.8270和0.8250
* 卖单埋在0.8330(0.8332为周一高点，此前英国服务业PMI低于预估)(完)
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(编译 朱晓军；审校 高琦)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)