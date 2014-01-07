金属期市：伦敦期铜持稳，投资者寄望全球经济增长改善

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
沪铜主力3月合约 收平盘，报每吨51,860元人民币。
中国服务业增速在12月大幅放缓，但欧洲多数地区增速加快，与此同时美国服务业12月尽管增速变慢，但企业继续聘雇。
不过商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客在12月31日止的当周连续第三周增持铜净多仓，增加6,147口合约至35,635口，为近两年来最高。
不过巴克莱的Cheng表示，精炼铜供应增长前景料继续限制涨势。
国际铜业研究组织(ICSG)12月称，新矿供应与冶炼企业的加工动力预计会使今年全球精炼铜市场过剩数量增加60%。
不过，中国的融资需求继续支撑铜价。贸易商通常把进口的铜在国内市场转售，再把资金用来投资收益更高的资产。
另外美元从周一触及的近一个月高点回落，也支撑金属价格。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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