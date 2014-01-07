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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 16:20 BJT

香港股市：微幅收高0.1%，利丰大涨近10%

路透香港1月7日 - 香港股市恒生指数周二微升，受助于出口股利丰大涨近10%，但大陆银行股弱势，导致恒生国企指数在2014年尚未收获涨势。

恒生指数 收高0.1%至22,712.8点。恒生国企指数 下滑0.5%。

鞋类零售商达芙妮国际 飙升14%，创2009年4月以来最大单日涨幅，因此前分析师上调其评级和股价目标。

利丰 放量上涨，录得8月15日以来最大单日涨幅，因其公布2013年业绩“强劲”，并宣布建立供应商支持服务部门。(完)
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