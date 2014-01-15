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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 15:07 BJT

中国新债：财政部下周三将招标续发行240亿元固息国债，期限10年

路透北京1月15日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(22日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行240亿元人民币固息记账式国债，为2013年第18期10年品种第三次续发。

刊登在中国财政部网站的公告称，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。

该期债1月22日至1月24日进行分销；1月27日起与原发行部分合并上市交易。

财政部2013年第18期记账式附息国债 从2013年8月22日开始计息，票面利率4.08%。（完）

参看详情，可点选中国财政部网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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