中国新债：财政部下周三将招标续发行240亿元固息国债，期限10年

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透北京1月15日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(22日)在银行间和证交所债市，跨市场招标续发行240亿元人民币固息记账式国债，为2013年第18期10年品种第三次续发。
刊登在中国财政部网站的公告称，本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。按半年付息，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
该期债1月22日至1月24日进行分销；1月27日起与原发行部分合并上市交易。
财政部2013年第18期记账式附息国债 从2013年8月22日开始计息，票面利率4.08%。（完）
参看详情，可点选中国财政部网站(here) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。