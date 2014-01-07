中国债市：利率互换延续跌势，流动性宽裕公开市场逆回购续停

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海1月7日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周二再跌。交易员称，中国央行公开市场继续暂停逆回购操作，基本符合市场预期，因资金面宽松，七天期回购利率 大幅回落，推动IRS延续震荡下行。
“今天又下了比较大的一波，Repo 1Y一路下行，最低到了5.04%，下午略有反弹，回到5.08%位置。“广发银行交易员吴思捷称。
他并指出，IRS后续下行空间仍要视资金面状况而定，“个人认为一月下半段资金面不会像现在这么宽松，毕竟春节期间的现金漏损规模还是很大的,要看看央行是什么态度。”
因元旦过后资金渐趋宽松，央行公开市场周二继续暂停七天期逆回购操作，基本符合市场预期；业内人士并指出，备受关注的影子银行监管新规雷霆出台，也显示监管层推动机构降杠杆的思路未变，总体流动性易紧难松。
多位交易员均对后续资金面持相对谨慎态度，北京一大型银行交易员指出，1月中旬起财政存款、缴税以及春节备付等多重因素将会令资金面临压力，此外IPO明日开始申购，“尽管都是小盘股，但只数多，一旦形成赚钱效应，冻结资金至少千亿，期限往往有数日，尤其申购日对资金面冲击可能较大。”
根据相关日程安排，本周将有八只新股进入网上网下申购日。
资金方面，银行间市场主要回购加权利率 周二继续走低。交易人士表示，市场流动性持续向好，短期资金供给仍在增多，而在个别政策性大行融出部分跨节资金之后，一个月期限品种价格回落逾50bp(基点)。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 5.0509/5.1509 5.0050/5.0950 5.0425/5.1300 5.0725/5.1700 5.0734/5.3484
上日 5.3220/5.4320 5.1850/5.2720 5.2103/5.2923 5.2530/5.3460 5.2400/5.5600
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变动 -0.2711/-0.2811 -0.1800/-0.1770 -0.1678/-0.1623 -0.1805/-0.1760 -0.1666/-0.2116
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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