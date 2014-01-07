路透基点：元翎精密工业23亿台币贷款结案，八家银行参与--RLPC

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，元翎精密工业公司的23亿台币（7,600万美元）五年期融资案在周二完成，有八家银行参与。

合作金库银行担任牵头行兼簿记行。另外七家银行分别是：全国农业金库、高雄银行、台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、阳信银行和元大商业银行。

协议定于2月份签署。

该融资分为三部分。A档为13亿台币的定期贷款，用于再融资。B档是8.5亿台币定期贷款，用作资本支出。C档是1.5亿台币循环信贷，用作一般运营资本。

贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码140个基点，税前保底利率是2%。

该贷款由借款方的董事长提供担保，有工厂和设备作为质押。承诺费是15个基点。

承贷5亿台币或以上的银行，获得20个基点的前端费，并担任牵头行。承贷4-4.99亿台币的银行，有15个基点的费用。承贷3-3.99亿台币的银行，有8个基点的费用。

A档贷款有18个月的宽限期，分15个季度不等额偿还：3%（第1-4次）、5%（第5-8次）、8%（第9-12次）和12%（第13-15次）。

B档贷款有两年宽限期，分13个季度不等额偿还：5%（第1-4次）、7%（第5-8次）、10%（第9-12次）和12%（第13次）。

元翎精密工业曾在2011年7月获得14亿台币五年期贷款，包括三部份：A部份10.3亿台币定期贷款；B部份2.2亿台币定期贷款；C部份1.5亿台币循环信用贷款。A和B部分的贷款利率较合作金库的一年期储蓄利率加码130个基点，C部分利率则为加码140个基点。

根据公司网站，元翎精密工业是台湾一家高压气瓶专业制造商。（完）