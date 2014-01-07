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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 16:50 BJT

新兴汇市：印尼卢比领跌新兴亚币，菲律宾披索触及逾三年低点

“坡元下行趋势仍未改变，”一家外资银行驻新加坡的交易商称。

“由于美联储缩减购债和国内经济放缓，坡元目前在亚洲很难说是避险资产，”该交易商称。

亚洲而言坡元的风险相对较小，因为该国主权评级为AAA。

韩元/美元 触及近两个月低点，因境外基金持续削减多头部位。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 104.29 104.22 -0.07 +0.95 105.28

坡元 1.2715 1.2679 -0.28 -0.65 1.2632

台币 30.315 30.235 -0.26 -1.20 29.950

韩元 1068.20 1065.40 -0.26 -1.20 1055.40

泰铢 33.07 33.11 +0.12 -0.64 32.86

菲律宾披索 44.74 44.70 -0.08 -0.75 44.40

印尼卢比 12240.00 12170.00 -0.57 -0.65 12160.00

印度卢比 62.43 62.31 -0.18 -1.00 61.80

马币 3.2825 3.2875 +0.15 -0.21 3.2755

人民币 6.0507 6.0526 +0.03 +0.05 6.0539

(完)

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