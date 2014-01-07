新兴汇市：印尼卢比领跌新兴亚币，菲律宾披索触及逾三年低点

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“坡元下行趋势仍未改变，”一家外资银行驻新加坡的交易商称。
“由于美联储缩减购债和国内经济放缓，坡元目前在亚洲很难说是避险资产，”该交易商称。
亚洲而言坡元的风险相对较小，因为该国主权评级为AAA。
韩元/美元 触及近两个月低点，因境外基金持续削减多头部位。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 104.29 104.22 -0.07 +0.95 105.28
坡元 1.2715 1.2679 -0.28 -0.65 1.2632
台币 30.315 30.235 -0.26 -1.20 29.950
韩元 1068.20 1065.40 -0.26 -1.20 1055.40
泰铢 33.07 33.11 +0.12 -0.64 32.86
菲律宾披索 44.74 44.70 -0.08 -0.75 44.40
印尼卢比 12240.00 12170.00 -0.57 -0.65 12160.00
印度卢比 62.43 62.31 -0.18 -1.00 61.80
马币 3.2825 3.2875 +0.15 -0.21 3.2755
人民币 6.0507 6.0526 +0.03 +0.05 6.0539
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