台湾央行：共发行1,320亿台币存单，存单发行余额增2亿

路透台北1月7日 - 台湾央行周二公布，共发行1,320.0亿台币存单，相较存单到期1,318.0亿台币，存单发行余额增2.0亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,269.0

91天期 0.93 41.0

182天期 1.05 10.0

央行上日共发行4,358.3亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,951.55亿台币。