欧洲个股：瑞士信贷银行加速卸去高风险投行资产

路透苏黎世1月7日 - 瑞士信贷银行 周二表示，该行正在加快缩减风险较高的固定收益业务规模。由于严格的新监管规则，银行在固定收益领域的活动受到约束。

缩减固定收益规模，促使瑞士信贷银行设法将风险更加平均地在私人银行和投资银行业务间平衡。

瑞士信贷银行希望私人银行业务最终能够占到风险加权资产的一半，目前占比在三分之一左右。

为了实现这一目标，瑞士信贷效仿同业竞争对手瑞银集团(UBS) 的做法，对投资银行活动进行了重组。监管机构在对各家银行施压，要求其增加计提资本，用来防范风险。