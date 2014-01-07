欧洲个股：瑞士信贷银行加速卸去高风险投行资产

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透苏黎世1月7日 - 瑞士信贷银行 周二表示，该行正在加快缩减风险较高的固定收益业务规模。由于严格的新监管规则，银行在固定收益领域的活动受到约束。
缩减固定收益规模，促使瑞士信贷银行设法将风险更加平均地在私人银行和投资银行业务间平衡。
瑞士信贷银行希望私人银行业务最终能够占到风险加权资产的一半，目前占比在三分之一左右。
为了实现这一目标，瑞士信贷效仿同业竞争对手瑞银集团(UBS) 的做法，对投资银行活动进行了重组。监管机构在对各家银行施压，要求其增加计提资本，用来防范风险。
瑞士信贷表示，计划2015年底前将已终止经营业务中的风险加权资产减少58%，之前的目标是减少41%。完) (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。