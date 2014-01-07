欧元债市：德债收益率持稳，稍晚欧元区通胀数据将出炉

这可能限制德债收益率的上行推力；这种推力是来自全球经济成长改善。

“通胀数据会很低，但除非数据远低于预期...我们觉得(ECB)都会坚持等等看的基调。”KBC的策略师Piet Lammens称，“数据低于预期的话，(市场)会有一些紧张，但我想ECB会等待更多数据。”

德债期货 最新上涨2个跳动点，报139.56。德国10年期公债收益率 几近持平，报1.907%，周一跌约6个基点。

分析师称，2014年全球经济增长前景改善，应有助于欧元区较低评级公债表现超越德债。

爱尔兰打算利用市场人气改善的机会，该国周一宣布，计划通过银团承销方式发行新的10年期公债，为退出欧盟/IMF救助以来首次。

爱尔兰未透露发行规模细节，但知情人士表示，指导规模是约30亿欧元。

爱尔兰10年期公债收益率 持稳在3.36%。(完)