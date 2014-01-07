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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 17:09 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收盘微升，春节前客盘需求趋于清淡

* 人民币即期微幅收升
    * 中间价微涨，结束三天连跌
    * 客盘较为均衡

 (新增收盘报价)
    路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期 周二窄幅波动最终微幅收升。中间价结束三天连跌略微
走高，即期市场客盘也显得比上日更为均衡。
    
    一中资大行交易员称，这两天银行自营盘稍有表现，让波动幅度稍微扩大，但整体看客盘需求还是较为均
衡，使最终价格变化不多。
    
    “春节前都不会有大行情吧，会清淡一点。企业都在忙着准备过年。”她说。
        
    全球汇市方面，美元兑日圆周二小幅上涨，但仍难以扳回前一天的跌幅。昨天由于美国经济数据令人失望
，美元成为投资者抛售的目标。        
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以及离
 岸市场人民币的主要报价：    
                                                                              
 在岸市场人民币兑美元                      今日            上日        升贬
             即期成交价格                 6.0512          6.0526      0.02%
                   中间价                 6.1042          6.1059      0.03%
             成交额                      162亿美元                       
                                                                         
           日内相对于中间价最大波幅  0.87% (上限±1%)      日高        日低
                 日内波动幅度(pips)         24            6.0508      6.0532
             2013年来即期升贬值幅度        2.96%                              
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX         385                          
                                 S>                                 
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间17:00              今日            上日          
              1年期NDF                   6.1135/70        6.1144         
                      CNH即期            6.0383/92        6.0438         
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇
率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

 (发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)
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