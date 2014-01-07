路透基点：铼德科技寻求10亿台币五年定期贷款--RLPC

路透香港1月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾上市企业铼德科技正在寻求一笔10亿台币(3,300万美元)五年定期贷款。

中国信托商业银行和第一商业银行担任牵头行兼簿记行。中国信托商业银行同时担任代理行，第一商业银行亦担任文件准备行。

此案将进行有限度的银团联贷，银行受邀以2亿台币加入。

贷款初始利率为较初级市场商业票据利率加码120个基点，随后将根据借款人的税后净利润率进行调整：如果税后净利润率高于0%，则加码幅度为110个基点；如果税后净利润率为0%或低于0%，则加码120个基点。

如果借款人动用的资金低于80%，则有一笔25个基点的承诺费。

该贷款有1.5年宽限期，之后分八次每半年不等额偿还：10.5%（第1-7次）和26.5%（第8次）。

贷款由借款方的董事长和总经理提供担保，以土地、工厂和设备作为质押。

所筹资金将用于为公司在2010年8月获得的25.5亿台币五年定期贷款提供再融资，同时也用作一般运营支出。

银行参贷承诺截止日期延至1月中，原定期限为12月16日。

铼德科技曾在2011年7月获得18亿台币五年期融资，利率为较90天期初级市场商业票据利率加码100个基点。

铼德科技从事光学产品的生产和销售，产品包括电子储存媒体、光碟以及其它周边产品。（完）