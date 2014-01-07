《中国债市每日综述》市场露暖像，加强影子银行监管新规偏利好机构预期

* 现券震荡偏暖，人民币利率互换的降幅更大一些

* 流动性好，加强影子银行监管新规利好机构预期

* 月内资金面预期仍偏谨慎，机构交易策略多保守

* 有交易员密切关注着一级新债发行市场供需变化

路透北京1月7日 - 中国银行间债市周二现券震荡偏暖，人民币利率互换(IRS) 的降幅更大一些。市场人士表示，市场流动性持续向好，加强影子银行监管的新规偏利好机构预期，助市场露暖像。

不过，月内资金面预期仍偏谨慎，机构交易策略也多保守，不少以短久期高等级券种试水；有交易员密切关注着一级新债发行市场的供需变化，期冀从中找寻未来的线索。

“短端、高等级的会活跃些，市场体现出一定的兴趣，资金还行，107号文对预期也有一些影响，但还没看到有谁大规模的做，”北京一国有大行交易员称。

上海一银行交易员亦表示，相较于IRS的大幅下探，现券的暖势还算偏平稳，机构较青睐中短期利率债等品种。

上述北京交易员则指出，影子银行监管加强新规或有助于约束低效融资需求的过猛扩张，市场心态有一定的好转，但尚需更多佐证。交易中倾向低仓位短久期的谨慎策略，密切观察着一级新债供需的变化，相机而动。总得来看，资金面仍是月内市场的决定性因素，未来还将面临新股发行、财税缴款和春节现金等冲击，预期不敢太乐观。

剩余期限约6.78年的国债130020券 最新成交对应收益率在4.61%，低于上日尾盘的4.6252%。五年期国债期货主力合约1403 收报91.44元人民币，较上日结算价涨0.182元，或0.20%。

多位消息人士稍早透露，近日中国监管当局下发了关于加强影子银行监管有关问题的通知(107号文)。该通知厘清了中国影子银行的概念，明确影子银行监管责任分工，以及如何完善监管制度。

中国人民币利率互换(IRS) 周二再跌。交易员称，中国央行公开市场继续暂停逆回购操作，基本符合市场预期，因资金面宽松，七天期回购利率 大幅回落，推动IRS延续震荡下行。

财政部周三将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，短期资金面持续宽裕，现券亦显现回暖迹象，加之本期债发行量仍偏低，参照此前五年国债的招标情况，料明日新债中标利率接近或稍低于二级市场水平。

**市场流动性持续向好**

银行间市场主要回购加权利率 周二继续走低。交易人士表示，市场流动性持续向好，短期资金供给仍在增多，而在个别政策性大行融出部分跨节资金之后，一个月期限品种价格回落近50bp(基点)。

“都还可以吧，隔夜很宽松，政策性银行出了一波一个月的资金，也比昨天好借多了”，上海一银行交易员表示，至于原因，可能是不少银行“去年年末超储留的比较高，现在年初释放出来”。

而对于央行逆回购操作暂停，他认为，这亦属于情理之中，短期资金面的问题并不大，央行没有投放流动性的必要。

因元旦过后资金渐趋宽松，央行公开市场周二继续暂停七天期逆回购操作，基本符合市场预期；业内人士并指出，备受关注的影子银行监管新规雷霆出台，也显示监管层推动机构降杠杆的思路未变，总体流动性易紧难松。 。

今日虽然有政策性银行融出长期资金，但机构未来预期仍难乐观，“短期(资金)比较多，跨春节的资金还是有点谨慎，”东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，由于春节提现的规模较大，将在一定程度抑制机构的出钱意愿，长期难言宽松。

对于影子银行监管，对市场流动性的影响，他表示，“短期影响还不明显，中长期影响不好说，得看各家监管机构的细则及其落实情况”。

北京时间16:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8379 2.8833 -4.54

七天 4.2615 4.5962 -33.47

14天 5.0528 5.4233 -37.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0050 1.0750 +93.00

七天 4.3300 4.1200 +21.00

14天 4.5050 5.0450 -54.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9000 2.9300 -3.00

七天 4.2730 4.6300 -35.70

14天 5.2000 5.4235 -22.35

Shibor

其中:隔夜 2.8750 2.8750 +0.00

七天 4.2590 4.2590 +0.00

三个月 5.5760 5.5760 +0.00

-----------------------------------------------------------(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选