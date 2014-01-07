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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 17:28 BJT

《全球汇市》美元反弹，但涨幅受限于美国数据疲软

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3622 1.3627 -0.04 -0.89 1.3745

美元/日圆 104.30 104.21 +0.09 -0.95 105.30

欧元/日圆 142.12 142.01 +0.08 -1.80 144.73

美元/瑞郎 0.9064 0.9040 +0.27 +1.52 0.8928

英镑/美元 1.6383 1.6404 -0.13 -1.04 1.6556

美元/加元 1.0684 1.0653 +0.29 +0.60 1.0620

澳元/美元 0.8915 0.8962 -0.52 +0.02 0.8913

新西兰元/美元 0.8268 0.8290 -0.27 +0.76 0.8206

澳元/日圆 93.020 93.390 -0.40 -0.88 93.850

新西兰元/日圆 86.260 86.390 -0.15 -0.17 86.410

英镑/日圆 170.91 170.95 -0.02 -1.96 174.33

澳元/新西兰元 1.0780 1.0807 -0.25 -0.63 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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