《中国企业债发行日程表》--1月7日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *仪征城建 10 7 1/8簿记建档 上限8.60% AA 1/9-1/16 宏源证券 发展有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 怀化城市 3 10 1/2簿记建档 8.99% AA 1/3-1/9 国信证券 建设投资 (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 曹巍浩; 审校 杨淑祯)