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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 17:32 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月7日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)           
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*仪征城建      10       7   1/8簿记建档     上限8.60%      AA     1/9-1/16     宏源证券   
发展有限公司  (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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怀化城市        3      10   1/2簿记建档       8.99%        AA     1/3-1/9      国信证券   
建设投资      (第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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