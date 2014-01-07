香港个股：百丽国际第四季鞋类业务同店销售增长1.3%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港1月7日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 周二公布，2013年第四季鞋类业务同店销售增长为1.3%，运动服饰业务同店销售增长则为5%。
第四季鞋类业务同店销售增长率与第三季持平，而运动服饰的增长率则比第三季的4.5%略高。
百丽国际声明称，于第四季度其设于中国国内的零售网点数目净增长为481间。截至12月底，公司于国内共设19,077间零售网点，其中13,183间为鞋类网点，5,894间为运动服饰网点，全部网点均由其直接经营管理。
百丽国际股价今天显着收高5.38%，报8.81港元，为升幅第三大蓝筹股。大盘恒生指数 微幅收高0.13%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。