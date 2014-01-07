香港个股：百丽国际第四季鞋类业务同店销售增长1.3%

路透香港1月7日 - 中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司 周二公布，2013年第四季鞋类业务同店销售增长为1.3%，运动服饰业务同店销售增长则为5%。

第四季鞋类业务同店销售增长率与第三季持平，而运动服饰的增长率则比第三季的4.5%略高。

百丽国际声明称，于第四季度其设于中国国内的零售网点数目净增长为481间。截至12月底，公司于国内共设19,077间零售网点，其中13,183间为鞋类网点，5,894间为运动服饰网点，全部网点均由其直接经营管理。

百丽国际股价今天显着收高5.38%，报8.81港元，为升幅第三大蓝筹股。大盘恒生指数 微幅收高0.13%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)