重温稿-台湾货币市场：新钞作业开始缓慢累积积数，央行冲销还算积极

* 新钞作业开始发放，准备数字缓慢累积

* 央行冲销短期资金力道还算积极

* 短票量很少

记者 高洁如

路透台北1月7日 - 台湾银行间短率周二仍平稳。本提存期才开始，但因应农历年关的银行领新钞的作业已开始进行，此提存期最后一个营业日期又是农历年假期之前，使得操作难度升高，准备数字有爆增的可能。

资调人士表示，由于大家都预期本提存期的银行准备数字将大增，因此央行近期在市场冲销的力道也并未放松，以利银行在提存期初即可压低准备数字，以免年关愈近累积数字太高，令本提存期的准备数字暴冲。

〞最近天天都要去代收，央行也都有收，〞一位民营小型银行资调人士表示。

一位中央银行不具名官员表示，将依准备货币的目标数，且一并观察年关前后的资金需求，来冲销市场资金。而每年的〞尾牙〞以后，通货发行的金额将步入纪录高位，这也表示银行的资金将趋少，估计尾牙之后若是没有其他如外资流入的因素，央行收受市场多余资金的力道也会稍稍减缓。

今年尾牙(农历的12月16日)落在1月16日，股市在1月27日封关，28-29日无市场交易，仅办理款券的交割作业。货币市场年关前最后一个交易日则为1月29日。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.390%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日亦同。

**短票量很少**

至于短票市场方面，交易人士指出，年关前后的短票量并不多，而各银行为了消化资金也只能用力买票，短票显得供不应求。不过由于票量也不多之下，票券商尚且维持利率不变。

〞票好少，大家都用抢的。〞一位大型票券商交易员表示。

落点在农历年前的短票利率大约在0.60-0.61%、跨年短票利率在0.62-0.63%。大致同上交易日。

台湾央行今日存单到期1,318亿台币，存单发行金额为1,320亿台币，存单发行余额增2亿至6兆(万亿)5,951.55亿台币。

本周央行存单到期总额为8,213亿台币，本周余日的存单落点为：周三829亿、周四730亿及周五977.85亿。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负141亿台币，累计超额准备为1,552亿，加计前期1%的超额准备为2,509亿台币。

**债券RP利率持平**

债券市场附买回(RP)成交利率仍持平。旬初市场资金宽裕，投信因申购款流入找券积极，寿险亦有找券需求，惟资金落点多在农历年关之前，跨年的交易仍相对稀少。

一大型证券商交易员指出，目前公司债RP交易天期以10-20天为主，不希望客户的资金落点集中在春节当周，虽然跨年RP利率提高1个基点可做到0.68%，不过投信客户接受度偏低。

“ 我们要求先落到24日，不然就跨过去，但投信客户怕被赎回。 ”他说。

另一证券商交易员则表示，目前市场资金相当宽裕，RP利率几乎没有变动，但预料下周起银行会陆续增加库存现金，届时市场资金水位才会出现变化。目前要求客户跨过年关为时尚早，要到下周才开始承做。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；10-20天公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，以上成交利率皆持于上日。