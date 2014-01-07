香港股市：2013年港股每日平均交易金额按年升16%，总市值创新高

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港1月7日 - 香港交易及结算所 周二称，2013年港股每日平均成交金额按年上升16%，年末证券市场总值首次突破24万亿港元。
港交所最新资料显示，去年证券市场平均每日成交金额为625.6亿港元，按年上升16%，并符合市场预期。去年的交易额回升至2009年的水平，但与2010及11年接近700亿港元交易额尚有距离。
反映大市走势的恒生指数 去年累计涨2.9%，收于23,306.39点。
年末主板及创业板共有1,643间上市公司，市值刷新纪录的24.04万亿港元，较上一年上升10%。
年内新增上市公司110间，首次公开招股集资金额为1,665亿港元，按年上升85%。交易所买卖基金（ETF）平均每日成交金额为37.01亿港元，按年升75%。
衍生产品市场方面，去年的期货及期权平均每日成交量约53.3万张合约，按年升9%；人民币货币期货合约日均成交量568张，比上一年的290张明显增加。
分析师预期，市场交投改善以及来自伦敦金属交所所（LME）的收益，将带动港交所去年获利增长。根据汤森路透综合18名分析师预测中位值，港交所于2013年度净利为46.84亿港元，较2012年上升约15%。
港交所今天收跌0.39%，报126.2港元。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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