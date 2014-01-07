东南亚股市：多数走软，泰国股市连涨两日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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汤森路透东南亚指数 379.65 0.37 +0.10 -2.25 388.37
新加坡 3120.88 -2.94 -0.09 -1.47 3167.43
马来西亚 1825.11 -4.07 -0.22 -2.24 1866.96
泰国 1262.36 31.52 +2.56 -2.80 1298.71
印尼 4175.81 -27.00 -0.64 -2.30 4274.18
菲律宾 5947.44 -38.37 -0.64 +0.98 5889.83
越南 510.12 1.02 +0.20 +1.09 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 朱晓军/王洋; 审校 白云)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。