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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 18:27 BJT

东南亚股市：多数走软，泰国股市连涨两日

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 379.65 0.37 +0.10 -2.25 388.37

新加坡 3120.88 -2.94 -0.09 -1.47 3167.43

马来西亚 1825.11 -4.07 -0.22 -2.24 1866.96

泰国 1262.36 31.52 +2.56 -2.80 1298.71

印尼 4175.81 -27.00 -0.64 -2.30 4274.18

菲律宾 5947.44 -38.37 -0.64 +0.98 5889.83

越南 510.12 1.02 +0.20 +1.09 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 朱晓军/王洋; 审校 白云)
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