马来西亚期市：棕榈油期货触及近三周低点，因中美豆油市场疲软

马来西亚一外资商品经纪公司的交易员称，过去几日，市场一直受到压制，因外围农产品市场疲软。

“当前实际的支撑位在2,250马币(林吉特)，但若美国和中国市场疲态依旧，则我们的市场别无选择，只能亦步亦趋。”上述交易员称，“只有马币会阻止市场急跌。”