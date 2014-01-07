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亚洲 | 2014年 1月 7日 星期二 18:26 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货触及近三周低点，因中美豆油市场疲软

马来西亚一外资商品经纪公司的交易员称，过去几日，市场一直受到压制，因外围农产品市场疲软。

“当前实际的支撑位在2,250马币(林吉特)，但若美国和中国市场疲态依旧，则我们的市场别无选择，只能亦步亦趋。”上述交易员称，“只有马币会阻止市场急跌。”

周二马币兑美元 在3.2800交投，年内迄今下跌约0.1%。

指标3月棕榈油合约 周二收盘价跌1.7%，报每吨2,561马币。盘中价格一度触及2,558马币，创12月20日以来最低。

总成交量为28,972口，稍低于均值的35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 田建华; 审校 隋芬)
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