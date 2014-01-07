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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 21:46 BJT

表格：美国11月贸易逆差342.5亿美元，预估为逆差400亿

按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):

11月 10月 2013年1-11月 2012年11月 2012年1-11月

商品 -53.94 -58.83 -646.59 -64.86 -684.29

服务 19.69 19.51 211.52 18.44 187.95

按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):

出口

11月 10月 2013年1-11月 2012年11月 2012年1-11月

商品 137.07 135.61 1,455.64 129.67 1,428.55

服务 57.79 57.52 623.49 55.55 593.34

进口

11月 10月 2013年1-11月 2012年11月 2012年1-11月

商品 191.00 194.45 2,102.23 194.53 2,112.85

服务 38.11 38.02 411.97 37.11 405.40

美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)

市场 11月 10月 2013年1-11月 2012年11月 2012年1-11月

加拿大 -1,478 -2,828 -28,346 -3,052 -27,872

墨西哥 -4,129 -4,111 -50,134 -4,950 -57,742

欧盟 -10,072 -14,272 -113,764 -12,213 -107,066

中国 -26,931 -28,862 -293,943 -28,950 -290,563

日本 -5,839 -6,377 -67,403 -6,106 -70,643

韩国 -1,219 -1,708 -19,884 -1,822 -15,469

台湾 -819 -1,024 -11,648 -1,239 -13,562(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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