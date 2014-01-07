表格：美国11月贸易逆差342.5亿美元，预估为逆差400亿

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
按商品与服务细分的贸易收支(经季节调整,单位为10亿美元):
11月 10月 2013年1-11月 2012年11月 2012年1-11月
商品 -53.94 -58.83 -646.59 -64.86 -684.29
服务 19.69 19.51 211.52 18.44 187.95
按商品与服务细分的进出口数据(经季节调整,单位为10亿美元):
出口
11月 10月 2013年1-11月 2012年11月 2012年1-11月
商品 137.07 135.61 1,455.64 129.67 1,428.55
服务 57.79 57.52 623.49 55.55 593.34
进口
11月 10月 2013年1-11月 2012年11月 2012年1-11月
商品 191.00 194.45 2,102.23 194.53 2,112.85
服务 38.11 38.02 411.97 37.11 405.40
美国对主要出口市场贸易收支情况：(百万美元)
市场 11月 10月 2013年1-11月 2012年11月 2012年1-11月
加拿大 -1,478 -2,828 -28,346 -3,052 -27,872
墨西哥 -4,129 -4,111 -50,134 -4,950 -57,742
欧盟 -10,072 -14,272 -113,764 -12,213 -107,066
中国 -26,931 -28,862 -293,943 -28,950 -290,563
日本 -5,839 -6,377 -67,403 -6,106 -70,643
韩国 -1,219 -1,708 -19,884 -1,822 -15,469
台湾 -819 -1,024 -11,648 -1,239 -13,562(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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