表格：加拿大11月贸易逆差扩大至9.4亿加元

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透1月7日 - 加拿大统计局周二公布，11月贸易逆差9.40亿加元，大于预期，因进口小幅增加且出口持平。10月修正后为逆差9.08亿加元。
统计局原先公布的10月贸易收支前值为顺差7,500万加元，但遭到大幅修正以反映最新原油价格数据。
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
11月 10月(修正值) 变动百分比(%) 10月(前值)
贸易收支 -0.940 -0.908 n.a +0.075
出口 39.780 39.789 0.0 40.470
进口 40.720 40.697 +0.1 40.396
路透调查的分析师平均预估加拿大11月贸易逆差1.4亿加元。(完)
(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。