表格：加拿大11月贸易逆差扩大至9.4亿加元

路透1月7日 - 加拿大统计局周二公布，11月贸易逆差9.40亿加元，大于预期，因进口小幅增加且出口持平。10月修正后为逆差9.08亿加元。

统计局原先公布的10月贸易收支前值为顺差7,500万加元，但遭到大幅修正以反映最新原油价格数据。