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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 21:50 BJT

表格：加拿大11月贸易逆差扩大至9.4亿加元

路透1月7日 - 加拿大统计局周二公布，11月贸易逆差9.40亿加元，大于预期，因进口小幅增加且出口持平。10月修正后为逆差9.08亿加元。

统计局原先公布的10月贸易收支前值为顺差7,500万加元，但遭到大幅修正以反映最新原油价格数据。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

11月 10月(修正值) 变动百分比(%) 10月(前值)

贸易收支 -0.940 -0.908 n.a +0.075

出口 39.780 39.789 0.0 40.470

进口 40.720 40.697 +0.1 40.396

路透调查的分析师平均预估加拿大11月贸易逆差1.4亿加元。(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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