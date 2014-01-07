欧洲汇市：英镑下跌，市场预计英国央行或很快打击升息预期

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
英镑未能突破美元在1.66附近的旧有支撑位，也促使英镑回落。
“现在要拉抬英镑已经困难许多，”Forex.com分析师Kathleen Brooks说。“对英镑来说，1.66都将是很难升破的水平。英镑总是有稍微拉回的风险。”
英镑/美元最新报1.6397美元，下跌不到0.1%，欧元兑英镑略涨至0.8310英镑。
伦敦市场分析师表示，英镑已经反映了大多数的经济面利好消息，所以今年开局走势不顺。(完)
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
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