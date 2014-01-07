欧洲汇市：英镑下跌，市场预计英国央行或很快打击升息预期

英镑未能突破美元在1.66附近的旧有支撑位，也促使英镑回落。

“现在要拉抬英镑已经困难许多，”Forex.com分析师Kathleen Brooks说。“对英镑来说，1.66都将是很难升破的水平。英镑总是有稍微拉回的风险。”

英镑/美元最新报1.6397美元，下跌不到0.1%，欧元兑英镑略涨至0.8310英镑。

伦敦市场分析师表示，英镑已经反映了大多数的经济面利好消息，所以今年开局走势不顺。(完)

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