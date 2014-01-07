国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差触及逾六周高位

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡1月7日 - 380-cst燃料油1月/2月价差周二触及逾六周高位，交易商表示，因符合规格的燃料油供给减少。
380-cst燃料油1月/2月价差报每吨3.75美元，较上日上升1美元。
“符合规格燃料油有点短少。因为航运市场持坚的关系，套利船货数量愈来愈少，所以来自欧洲的供给有限，”新加坡一交易商称。
符合新加坡现货交易的燃料油必须含硫量不高于3.5%，密度比不高于0.991。
预定1月抵达亚洲的套利船货中，逾半数来自美国，这类船货通常是高密度及高粘度，需要进一步调和才能进行交易。
其他市场消息方面，伊拉克State Oil Marketing Organization (SOMO)网站的文件显示，SOMO上周意外进行两个月来第二次公开招标，求售2月装运的燃料油，最多达50,000吨。
这批船货数量在30,000-50,000吨，将以三艘油轮运送。航运界消息人士表示，每艘油轮可以装载约10,000吨燃料油。
这项招标预定伊拉克时间1月30日上午11点结束。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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