国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差触及逾六周高位

路透新加坡1月7日 - 380-cst燃料油1月/2月价差周二触及逾六周高位，交易商表示，因符合规格的燃料油供给减少。

380-cst燃料油1月/2月价差报每吨3.75美元，较上日上升1美元。

“符合规格燃料油有点短少。因为航运市场持坚的关系，套利船货数量愈来愈少，所以来自欧洲的供给有限，”新加坡一交易商称。

符合新加坡现货交易的燃料油必须含硫量不高于3.5%，密度比不高于0.991。

预定1月抵达亚洲的套利船货中，逾半数来自美国，这类船货通常是高密度及高粘度，需要进一步调和才能进行交易。

其他市场消息方面，伊拉克State Oil Marketing Organization (SOMO)网站的文件显示，SOMO上周意外进行两个月来第二次公开招标，求售2月装运的燃料油，最多达50,000吨。

这批船货数量在30,000-50,000吨，将以三艘油轮运送。航运界消息人士表示，每艘油轮可以装载约10,000吨燃料油。

这项招标预定伊拉克时间1月30日上午11点结束。(完)

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