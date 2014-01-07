重温稿-中国数据：尽快制定国家统一核算地区GDP的方案和路线图--统计局长

路透北京1月7日 - 中国国家统计局局长马建堂周二表示，将尽快制定国家统一核算地区生产总值（GDP）的方案和路线图，以加快建立国家统一的经济核算制度。

马建堂是在全国统计工作会议上部署今年统计工作时做出上述表示的。新华社援引他要求称，要根据第三次全国经济普查资料，结合GDP核算方法改革，修订2013年及以前年度国家和各地GDP总量，使之相衔接，并严格核算今年各季度及全年各地GDP总量和增速。

目前，中国实行的是GDP分级核算制度，存在各省GDP之和大大高于全国GDP的问题。中共十八届三中全会决定已明确提出，加快建立国家统一的经济核算制度。

2014年统计局还将加快改进能耗统计，提出统一核算全国及分地区能耗总量和单位GDP能耗降低率的方案和路线图。

此外，据新华社报导，马建堂还表示今年要建立健全网上零售统计调查方法体系，利用大数据把网上零售更好地纳入社会消费品零售统计中。