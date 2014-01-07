更新版1-欧元区12月通胀率意外下滑，通缩风险浮现

(新增分析师评论，欧元走势及其他细节)

* 12月通胀率意外降至0.8%

* 欧元区面临通缩风险隐忧

* 12月CPI公布后，欧元兑美元上扬

* 11月生产者物价下跌，但跌势减缓

路透布鲁塞尔1月7日 - 欧元区通胀率继11月小升之后，12月又转而下跌，加大了欧洲央行必须防止通缩及支持经济复苏的挑战。

欧盟统计局周二公布，欧元区12月消费者物价较上年同期上涨0.8%，11月时为上涨0.9%。

12月的通胀率重新向10月触及的四年低点0.7%靠拢。

“今天的数据显示，欧洲央行还不能对通缩风险掉以轻心，特别是在二线国家，”ING欧元区首席经济分析师Peter Vanden Houte指出。

欧元区通胀率远低于欧洲央行的目标--接近但低于2%，这对中长期构成风险，因为低通胀率会压低薪资及需求，打击经济。

受到数据影响，欧元兑美元由1.3618美元升至1.3646，因市场臆测欧洲央行有可能考虑推出更多措施，以支持经济。

10月通胀率是2010年2月以来首次跌落1%，并引发欧洲央行11月调降指标利率至纪录新低0.25%。

但欧元区距离1990年代日本的通缩局面还很遥远。

欧洲央行总裁德拉吉上周表示，目前没有通缩迹象，也没有再度降息的迫切需要，但他也表示，必须避免通胀率长期低于1%、跌至不利经济的危险水准。

“虽然我们认为欧洲央行将暂时维持货币政策不变，但不需要多少压力就能促使央行采取行动，”Vanden Houte指出。

分析师认为欧洲央行周四会议将按兵不动，但也密切留意欧洲央行可能对当前低通胀局面采取的回应行动。

“我们认为欧洲央行最有可能在未来几个月实施长期再操资操作(LTRO)，很可能会特别为促进银行放贷而量身打造，”IHS欧洲首席经济分析师Howard Archer指出。

欧盟统计局周二亦公布欧元区11月生产者物价跌势减缓，按月下跌0.1%，跌幅小于10月的0.5%，按年下跌1.2%，10月按年跌幅为1.3%，创近四年最大跌幅。

表格：欧元区12月HICP较上年同期增长0.8%，路透预估为升0.9%