更新版1-欧元区12月通胀率意外下滑，通缩风险浮现

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(新增分析师评论，欧元走势及其他细节)
* 12月通胀率意外降至0.8%
* 欧元区面临通缩风险隐忧
* 12月CPI公布后，欧元兑美元上扬
* 11月生产者物价下跌，但跌势减缓
路透布鲁塞尔1月7日 - 欧元区通胀率继11月小升之后，12月又转而下跌，加大了欧洲央行必须防止通缩及支持经济复苏的挑战。
欧盟统计局周二公布，欧元区12月消费者物价较上年同期上涨0.8%，11月时为上涨0.9%。
12月的通胀率重新向10月触及的四年低点0.7%靠拢。
“今天的数据显示，欧洲央行还不能对通缩风险掉以轻心，特别是在二线国家，”ING欧元区首席经济分析师Peter Vanden Houte指出。
欧元区通胀率远低于欧洲央行的目标--接近但低于2%，这对中长期构成风险，因为低通胀率会压低薪资及需求，打击经济。
受到数据影响，欧元兑美元由1.3618美元升至1.3646，因市场臆测欧洲央行有可能考虑推出更多措施，以支持经济。
10月通胀率是2010年2月以来首次跌落1%，并引发欧洲央行11月调降指标利率至纪录新低0.25%。
但欧元区距离1990年代日本的通缩局面还很遥远。
欧洲央行总裁德拉吉上周表示，目前没有通缩迹象，也没有再度降息的迫切需要，但他也表示，必须避免通胀率长期低于1%、跌至不利经济的危险水准。
“虽然我们认为欧洲央行将暂时维持货币政策不变，但不需要多少压力就能促使央行采取行动，”Vanden Houte指出。
分析师认为欧洲央行周四会议将按兵不动，但也密切留意欧洲央行可能对当前低通胀局面采取的回应行动。
“我们认为欧洲央行最有可能在未来几个月实施长期再操资操作(LTRO)，很可能会特别为促进银行放贷而量身打造，”IHS欧洲首席经济分析师Howard Archer指出。
欧盟统计局周二亦公布欧元区11月生产者物价跌势减缓，按月下跌0.1%，跌幅小于10月的0.5%，按年下跌1.2%，10月按年跌幅为1.3%，创近四年最大跌幅。
表格：欧元区12月HICP较上年同期增长0.8%，路透预估为升0.9%
表格：欧元区11月PPI同比下跌1.2%，上月确认为降1.3% (完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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