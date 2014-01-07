国际油市：亚洲柴油裂解价差持稳，因有来自越南的现货需求

路透新加坡1月7日 - 亚洲柴油裂解价差周二持稳，业界消息人士称因有来自越南现货需求以及美国炼厂Phillips 66在新加坡买入现货。

路透数据显示，2月柴油裂解价差小幅上涨0.04美元，每桶价格较迪拜原油高出17.60美元。新加坡现货溢价也小幅上涨，此前Phillips 66买入30万桶含硫量500ppm的柴油。

Phillips 66此番采购，可能是为了确保向马来西亚的供应，因其和马来西亚国家石油公司(Petronas)合资企业下属的一家原油蒸馏装置料在第一季度初段进行维护。

消息人士表示，该设备预计将关闭长达一个月，马来西亚的进口或将因而提升。

交易消息人士称，越南主要燃料油进口商Petrolimex正在现货市场求购7万吨柴油。

其中一位消息人士说，由于原油价格高企，Petrolimex可能连续第三个季度暂停定期进口。

业界消息人士称，台塑石化售出30万桶含硫量10ppm的柴油，船期为2月9日到13日，每桶价格较新加坡报价升水1.1美元，亦较之前出售的一笔1月船货高出0.30美元。

航煤升水也下滑。台塑石化向中国石油天然气股份有限公司售出2月12-18日装运的航煤船货，每桶价格升水0.45美元，之前出售给BP的1月底装运船货价格为0.80美元。(完)

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