韩国个股：巨额员工奖金拖累三星季度获利，引发股利回馈争议

路透首尔1月7日 - 全球智能手机龙头--韩国三星电子 决定发放一笔巨额员工特别奬金，据估计规模将近10亿美元，因而再度引发股东要求提高回馈的呼声。

三星电子手头现金高达500亿美元，公司决定拿出一部分发放奬金，庆祝三星改造20年纪念，但两个月前，股东才抨击三星在提高股利收益率的支出不够。

这项特别奖金支出拖累三星10-12月营业利润表现，三星表示，第四季营业利润估计跌至8.3兆(万亿)韩元，较上年同期下滑6%，较第三季的纪录高位大减18%。

相关新闻：《焦点》韩国三星电子第四季获利初估远不及预期，营业利润按季锐减18%

市场原先估计这笔特别奖金规模为3,000-7,000亿韩元，但分析师指出，从利润下滑的幅度推算，奖金规模应该更接近1万亿韩元，等于三星24万名员工平均每人分得4,000美元。

这可能已经拖累三星第四季获利低于市场最低预测值8.8万亿韩元，并创下2012年7-9月当季获利8.1万亿韩元以来的最低纪录。

“这笔奖金可能引发一些股东加大施压要求提高股东回报，我也确实认为有希望以回购股票或派息的形式增加回馈，”教保安盛投资管理公司主管Kim Kyung-yoon指出。

三星和多数韩国企业一样，股息收益率维持在1%左右或更少的低水准，这是三星股价不如海外同业的主要原因。

“我们不反对发给员工奖金，但至少股东应该拿到一样多，”坦伯顿新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)指出。

“理论上，这笔奖金和三星的巨额获利没有关系...以后不会再有第二次，但这件事丝毫没有透明度，因此也无法保证以后，”里昂证券分析师Matt Evans在一篇报告中指出。