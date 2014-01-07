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货币新闻 | 2014年 1月 7日 星期二 20:56 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率跌至2009年12月以来低位

路透伦敦1月7日 - 10年期西班牙公债收益率(殖利率)周二跌至2009年12月以来低位，因爱尔兰脱离纾困计划后的首次公债发行吸引强劲买需，激发市场对评等较低公债的买气。

10年期西班牙公债收益率 下跌11个基点，至3.80%，稍早触及3.798%低位。10年期意大利公债收益率 下跌6.1个基点，至3.87%。(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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