表格：1月4日止当周美国连锁店销售较前周下跌5.4%--ICSC/高盛

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透1月7日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，1月4日止当周美国连锁店销售较前周下降5.4%，较上年同期增长1.7%。
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
1月 4日 543.4 1.7 -5.4
12月28日 574.5 3.0 1.0
12月21日 569.0 2.7 1.4
12月14日 561.1 2.0 4.8 (完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。