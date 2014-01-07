国际油市：亚洲石脑油及汽油裂解价差延续跌势

路透新加坡1月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第二天下滑，触及三个交易日低位每吨158.85美元，因石化厂商买兴有限。

但贸易商仍以高额升水向炼厂买进船货，因即期供给仍相当紧俏。

一家日本贸易商以离岸价较日本报价每吨升水37-38美元的价格，向韩国S-Oil买进30,000吨现货石脑油，创下2013年以来S-Oil获得的最高升水纪录。

虽然因为布兰特原油价格走软，合约卖家仍有可能增加石脑油供给，但实际上尚未出现。

亚洲汽油裂解价差亦下跌,触及四个交易日低位6.68美元。

壳牌向中石油买进一批95辛烷值汽油，1月28日-2月1日装运，每桶117.80美元，是周二唯一成交的现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻