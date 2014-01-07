国际油市：亚洲石脑油及汽油裂解价差延续跌势

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透新加坡1月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第二天下滑，触及三个交易日低位每吨158.85美元，因石化厂商买兴有限。
但贸易商仍以高额升水向炼厂买进船货，因即期供给仍相当紧俏。
一家日本贸易商以离岸价较日本报价每吨升水37-38美元的价格，向韩国S-Oil买进30,000吨现货石脑油，创下2013年以来S-Oil获得的最高升水纪录。
虽然因为布兰特原油价格走软，合约卖家仍有可能增加石脑油供给，但实际上尚未出现。
亚洲汽油裂解价差亦下跌,触及四个交易日低位6.68美元。
壳牌向中石油买进一批95辛烷值汽油，1月28日-2月1日装运，每桶117.80美元，是周二唯一成交的现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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