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市场报道 | 2014年 1月 7日 星期二 22:41 BJT

美国热股：英特尔CEO展示可穿戴设备，股价上涨

路透1月7日 - 英特尔 执行长克兰尼克(Brian Krzanich)周一展示了包括用于监控心跳的耳塞以及智能耳机等可穿戴计算设备。该公司错失智能手机契机后，正在试着重归正确的发展方向。

英特尔周二盘初上涨0.59%，报25.61美元。(完)
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