美国热股：亚马逊欲与三星和影视巨擘联合推广4K超高清电视机，股价小涨

路透1月7日 - 亚马逊(Amazon.com) 正与韩国三星电子 及媒体产业要角如华纳兄弟及狮门影业 合作，以推广超高清“4K”解析度(分辨率)电视。

亚马逊的Instant Video服务提供成千上万的电影及电视节目，与Netflix 短兵相接，不过亚马逊并未在周一的声明中提及合作细节。

亚马逊周二盘初小幅小上涨0.72%；Netflix重挫4.27%，报344.08美元。(完)