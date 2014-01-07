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市场报道 | 2014年 1月 7日 星期二 22:44 BJT

美国热股：瑞士信贷因监管因素而加速削减高风险资产

路透1月7日 - 瑞士信贷 周二表示，该行正在加快缩减风险较高的固定收益业务规模。由于严格的新监管规则，银行在固定收益领域的活动受到约束。

瑞士信贷银行周二早盘上涨1.84%，报31.62美元。(完)
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