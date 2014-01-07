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市场报道 | 2014年 1月 7日 星期二 22:44 BJT

美国热股：芯片价格上涨帮助提振美光近期业绩，股价盘初劲扬逾3%

路透1月7日 - 美光 周二将公布第一季业绩。该公司近几个季度得益于存储芯片价格反弹，帮助抵消了个人电脑(PC)上使用的动态随机存取记忆体(DRAM)需求放缓的负面影响。

分析师将观察存储芯片价格上浮，是否会有可能继续推高公司获利。

美光周二盘初劲扬3.06%，报21.30美元。(完)
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