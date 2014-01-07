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市场报道 | 2014年 1月 7日 星期二 22:01 BJT

美国数据：1月4日止当周连锁店销售较上年同期上涨4.1%--Redbook

路透纽约1月7日 - Redbook Research周二公布的报告显示，1月4日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长4.1%。

2013年12月迄今连锁店销售较上年同期增长3.6%，较上月下滑0.6%。(完) (编译 李婷仪 审校　利棣儿)
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