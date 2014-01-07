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债券 | 2014年 1月 8日 星期三 00:36 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.000%，投标倍数为5.66

路透华盛顿1月7日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.000 中值 0.000 低值 0.000 投资 0.000

价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 36.80% 投标倍数 5.66 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 18,001,335,400 总投标 101,861,560,500 竞争性投标得标 17,760,785,700 非竞争性投标得标 240,549,700 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/01/09 到期日 2014/02/06 CUSIP码 912796AR0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)
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