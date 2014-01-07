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债券 | 2014年 1月 8日 星期三 00:35 BJT

表格：美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.125%，投标倍数为4.83

路透华盛顿1月7日 - 美国财政部称，其一年期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.125 中值 0.120 低值 0.105 投资 0.127 价格/得标 价格 99.873611 高值得标比率 17.79% 投标倍数 4.83 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 23,000,350,400 总投标 111,201,653,400 竞争性投标得标 22,781,976,000 非竞争性投标得标 142,374,400 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/01/09 到期日 2015/01/08 CUSIP码 912796DF3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 利棣儿; 审校 母红)
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