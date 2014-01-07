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货币新闻 | 2014年 1月 8日 星期三 02:08 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.799%，投标倍数为3.25

路透华盛顿1月7日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.799 中值 0.779 低值 0.700

价格 99.855034 高值得标比率 4.18% 投标倍数 3.25 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,311,700 总投标 97,640,477,700 竞争性投标得标 29,872,734,000 非竞争性投标得标 27,577,700 FED附加 0 一级交易商投标 67,380,000,000 一级交易商得标 14,770,304,000 直接投标 19,184,000,000 直接得标 6,752,135,000 间接投标 10,948,900,000 间接得标 8,350,295,000 发行细节 发行日 2014/01/15 到期日 2017/01/15 CUSIP码 912828A91 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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