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亚洲 | 2014年 1月 8日 星期三 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 87.30 +2.95 +3.50 2884935

搜狐 76.61 +2.67 +3.61 833092

网易 79.69 +1.66 +2.13 685916

百度 178.82 +2.19 +1.24 2476853

亚信科技 11.98 +0.02 +0.17 2154988

台湾

台湾积体电路 16.91 +0.01 +0.06 2661478

联电 2.04 +0.03 +1.49 100618

日月光 4.56 +0.06 +1.33 162902

硅品精密 5.93 +0.08 +1.37 400378

和信超媒体 1.01 +0.03 +3.16 42977

友达 3.10 +0.01 +0.32 18260

中华电信 30.48 -0.03 -0.10 28463

台湾国际航电 45.68 -0.73 -1.57 1007006

香港

中国移动 50.60 +0.15 +0.30 127151

中国联通 14.29 -0.08 -0.56 185018

中国电信 47.66 -0.20 -0.42 10273

中芯国际 3.97 +0.15 +3.93 107707

电讯盈科 4.49 +0.03 +0.67 1426

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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