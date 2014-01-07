《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月7日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 87.30 +2.95 +3.50 2884935
搜狐 76.61 +2.67 +3.61 833092
网易 79.69 +1.66 +2.13 685916
百度 178.82 +2.19 +1.24 2476853
亚信科技 11.98 +0.02 +0.17 2154988
台湾
台湾积体电路 16.91 +0.01 +0.06 2661478
联电 2.04 +0.03 +1.49 100618
日月光 4.56 +0.06 +1.33 162902
硅品精密 5.93 +0.08 +1.37 400378
和信超媒体 1.01 +0.03 +3.16 42977
友达 3.10 +0.01 +0.32 18260
中华电信 30.48 -0.03 -0.10 28463
台湾国际航电 45.68 -0.73 -1.57 1007006
香港
中国移动 50.60 +0.15 +0.30 127151
中国联通 14.29 -0.08 -0.56 185018
中国电信 47.66 -0.20 -0.42 10273
中芯国际 3.97 +0.15 +3.93 107707
电讯盈科 4.49 +0.03 +0.67 1426
(完)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。