日韩经济指标预测--1月8日-1月15日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 1月6日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月8日(三) 暂无重要经济数据公布。 1月9日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 截止12月底 -- 12,754 -- 韩国央行利率决定 1月 -- 2.50% 1月10日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +1.2 领先指标(较前月) -- +0.7 1月13日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月13-14日 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 11月 -- -- 日本未经季节调整经常账(亿日圆) -- 赤字1,279 1月14日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 53.5 -- 韩国失业率 12月 -- 2.9% 1月15日(三) 0300 韩国出口(较上年同期) 12月修正值 -- +7.1% 进口(较上年同期) -- +3.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差37 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +2.7% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -- +0.6% (较上年同期) -- +17.8% (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。