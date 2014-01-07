重发-《焦点》美国11月贸易逆差创四年最低，因出口增至纪录高点且进口疲弱

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**出口创纪录高位**
11月出口增长0.9%至1,949亿美元。这一数字为纪录最高，且为连续第二个月增长。工业供给品、资本财和汽车的出口均有增长。
石油出口亦触及历史高位。
当月对中国的出口也达到纪录高点，令美国对中国的贸易逆差收窄。对中国的出口额在2013年前11个月共计增长8.7%。
对德国和日本的出口也有所增加。
11月整体进口下滑1.4%至2,291亿美元，部分原因在于石油进口额降至2010年11月以来最低。
原油价格在11月下滑，而且随着美国国内产量增加，石油进口量亦减少。当月石油净进口量创下2009年5月以来最低水准。
“页岩革命和能源利用效率提升，推动美国向能源独立迈出了一大步，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman表示。
工业供给品和材料的进口额为三年来最低。不过汽车与资本财进口触及纪录高位。
然而，消费支出转强应会推动进口增加，从而令未来数月的逆差扩大。(完) (编译 侯向明/王兴亚/徐文焰；审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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