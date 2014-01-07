美国股市：2014年以来首次上扬，标普指数中止三连跌

标普500指数此前已连跌三日，累计跌幅超过1%，因交易商在2013年大涨后了结获利。

数据显示，美国11月出口创记录最高，而油价走疲则限制了进口增长，从而帮助创下了四年来最小的贸易逆差。德国12月经季节调整的失业人口意外减少。

道琼工业指数 上升105.84点或0.64%，收在16,530.94。标准普尔500指数 上涨11.11点或0.61%，收于1,837.88。Nasdaq指数 涨39.501点或0.96%，最终报4,153.182。

谷歌 股价盘中触及1,139.69美元的纪录高位，最终收高1.9%至1,138.86。摩根大通将谷歌目标股价从1,100调升至1,305美元，对该股的评级为“加码”。

摩根大通 下跌1.2%至58.32美元，此前这家美国最大的银行控股公司表示，将支付超过20亿美元罚金，来和解联邦当局对其未能报告与旁氏骗局有关的可疑活动的指控。

视频游戏零售商GameStop 股价重挫8.4%至44.14美元，为2013年5月以来最大跌幅，也是标普500指数中表现最差的成分股。此前Sony 表示，将开始对新的基于PlayStation的流媒体服务进行测试。这可能会削弱GameStop的业务。Sony在美国上市的美国存托凭证(ADR)微升0.1%至17.32美元。

美股成交温和，根据BATS Global Markets的数据，各交易所约有61.1亿股成交，略高于60.1亿股的本月迄今均值。

纽约证交所涨跌股家数比为2：1，Nasdaq为9：4。(完)