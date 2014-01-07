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货币新闻 | 2014年 1月 8日 星期三 06:47 BJT

美国个股：福特汽车执行长表明不会到微软任职，至少2014年会留在福特

路透底特律1月7日 - 据美联社报导，福特汽车 执行长穆拉利称不会到微软 任职，至少2014年会留在福特。

微软股价于盘后交易下跌1.8%，福特股价则上涨1.5% 。(完)
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