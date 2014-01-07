修正-《综述》FED官员罗森格伦称缩减QE步伐适当，威廉姆斯预计继续稳步缩减

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
这些言论可能强化外界预期，即所谓的量化宽松计划(QE)将有序缩减，到年底时会完全结束，在这个过程中几乎不会有意外之举。
上月，美联储决定将每月购债规模由850亿美元缩减至750亿美元，美联储主席贝南克表示，随着美国经济形势改善，该刺激计划可能年内结束。
罗森格伦周二重申，他原本更倾向于推迟调整政策，但目前他似乎认同了贝南克所谓的“审慎”退出做法。
“如果要逐步缩减购债，每次会议都缩减大约100亿美元，我认为这样的步伐合适，”罗森格伦表示。“目前我不希望大步缩减，因为我认为经济状况还不能承受。”
联邦公开市场委员会(FOMC)将在1月28-29日召开下次会议，这是美联储主席贝南克任内的最后一次会议，之后现任副主席叶伦将接任主席一职。罗森格伦今年在美联储不是投票委员。
美联储在12月的会议上决定缩减购债，指称就业市场好转。此举令许多投资者大感意外，
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。