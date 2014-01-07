澳新经济指标预测--1月8日-1月15日****

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 1月6日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- -0.6% 1月9日(四) 0030 澳洲零售销售 11月 +0.3% +0.5% 0030 澳洲建筑许可 11月 -1.0% -1.8% 1月10日(五) 暂无重要经济数据公布 1月13日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月13日(一) 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 12月 -- -1.7% 网络招聘广告 -- -0.8% 0030 澳洲房屋融资 11月 -- +1.0% 投资性房屋融资 -- +8.2% 2100 新西兰NZIER企业信心 第四季 -- 32.0% 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 12月 -- +0.6% (较上年同期) -- +6.7% 1月14日(二) 2145 新西兰食品价格指数 12月 -- -0.2% 1月15日(三) 暂无重要经济数据公布(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。