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亚洲 | 2014年 1月 8日 星期三 07:00 BJT

****澳新经济指标预测--1月8日-1月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    1月6日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    
    1月8日(三)
    2145  新西兰建筑许可                                  11月             --       -0.6%
    
    1月9日(四)
    0030  澳洲零售销售                                    11月            +0.3%     +0.5%
    0030  澳洲建筑许可                                    11月            -1.0%     -1.8%
    
    1月10日(五)
    暂无重要经济数据公布 
    
    
    1月13日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    1月13日(一)
    0030  澳洲ANZ报纸招聘广告                             12月             --       -1.7%
                 网络招聘广告                                              --       -0.8%
    0030  澳洲房屋融资                                    11月             --       +1.0%
              投资性房屋融资                                               --       +8.2%
    2100  新西兰NZIER企业信心                            第四季            --       32.0%
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                    12月             --       +0.6%
                              (较上年同期)                                 --       +6.7%
    
    1月14日(二)
    2145  新西兰食品价格指数                              12月             --       -0.2%
    
    1月15日(三)
    暂无重要经济数据公布(完)
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