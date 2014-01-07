版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 8日 星期三 07:02 BJT

全球外汇市场1月8日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 英国央行召开货币政策委员会会议(至1月9日)

0700 - 德国11月贸易数据

0830 - 瑞典央行公布12月货币政策会议记录

0900 - 意大利11月失业率

1000 - 欧元区11月零售销售

1000 - 欧元区11月失业率

1100 - 德国11月工业订单

1200 - 美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数

1315 - 美国12月ADP民间就业人数

2000 - 美国11月消费者信贷

2145 - 新西兰11月建筑许可

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐