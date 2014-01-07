全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶费率下降

路透1月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二下跌，因较大型船舶运费下降。

乾散货运价指数下跌75点，或3.84%，至1,876点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 暴跌270点或8.21%，至3,017点。日均获利下降1,933美元，至29,401美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

海岬型船日均获利较1月2日的35,316美元骤降约17%。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌32点，或1.86%，至1,692点。日均获利降258美元，至13,487美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)