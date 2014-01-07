纽约期市：棉花期货连续第二日收升，因中国今年种棉面积料再度缩小

路透纽约1月7日 - 美国棉花期货周二连续第二日上扬，因有消息称，中国今年可能再次减少棉花种植面积。

此外消息人士称，市场臆测美国农业部可能在周五发布的供需月报中，指出棉花库存数据低于预期。这也为棉价带来支撑。

“市场预测，美国农业部的报告可能会有令人意外之处，再加上中国种植面积的调查结果，就足以推动市场扬升，”Knight Capital旗下KCG期货的资深棉花分析师Sharon Johnson表示。

美国3月期棉合约 结算价上涨1.04美分或1.2%，至每磅84.67美分。该合约昨日上升0.8%。

中国棉花协会(CCA)的调查显示，该国棉花种植户今年预计将减少种植面积9%，为连续第三年种植面积下降。中国是全球最大的棉花种植与消费国。

在本周反弹之前，3月合约已于此前三个交易日下跌约2%，因对市场已呈超买的看法引发一波技术卖盘。上周五的出口数据显示，美国12月26日止当周陆地棉净销量缩减61%，进一步打击了市场人气。(完)

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