纽约期市：棉花期货连续第二日收升，因中国今年种棉面积料再度缩小

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透纽约1月7日 - 美国棉花期货周二连续第二日上扬，因有消息称，中国今年可能再次减少棉花种植面积。
此外消息人士称，市场臆测美国农业部可能在周五发布的供需月报中，指出棉花库存数据低于预期。这也为棉价带来支撑。
“市场预测，美国农业部的报告可能会有令人意外之处，再加上中国种植面积的调查结果，就足以推动市场扬升，”Knight Capital旗下KCG期货的资深棉花分析师Sharon Johnson表示。
美国3月期棉合约 结算价上涨1.04美分或1.2%，至每磅84.67美分。该合约昨日上升0.8%。
中国棉花协会(CCA)的调查显示，该国棉花种植户今年预计将减少种植面积9%，为连续第三年种植面积下降。中国是全球最大的棉花种植与消费国。
在本周反弹之前，3月合约已于此前三个交易日下跌约2%，因对市场已呈超买的看法引发一波技术卖盘。上周五的出口数据显示，美国12月26日止当周陆地棉净销量缩减61%，进一步打击了市场人气。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。